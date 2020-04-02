سياسي / المبعوث الدولي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لمواجهة كوفيد ١٩
الخميس 1441/8/9 هـ الموافق 2020/04/02 م واس
جنيف 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واس
دعا المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا وتكثيف الجهود لمواجهة وباء كوفيد ١٩ وتجنيب السوريين المزيد من المعاناة .
وأعرب بيدرسون خلال اجتماع لفريق العمل الإنساني التابع لمجموعة دعم سوريا عن استعداده للعمل مع جميع أطراف النزاع في سوريا لتنفيذ ذلك . وأثنى على العاملين في المجال الإنساني في الخطوط الأمامية في سوريا ، والأطباء والممرضات الذين يكافحون انتشار الفيروس معرضين حياتهم للخطر .
وأوضح نجاة رشدي كبيرة المستشارين الإنسانيين للمبعوث الدولي في بيان أن قيادات وكالات العمل الإنساني في سوريا وفي المنطقة أطلعت منظمة الصحة العالمية على الاحتياجات العاجلة للاستعداد للوباء , مشيرةً إلى وجود ٦ ملايين نازح داخليا ، بما في ذلك مليون نازح في شمال غرب سوريا، و ١،٨ مليون في دمشق وريفها ، معرضون للعدوى .
وأبانت أن الوكالات الإنسانية بدأت في تسريع الجهود لإعداد المختبرات وأماكن العزل ونشر التوعية وإعداد المرافق الصحية ووحدات العناية المركزة وتحديد المجتمعات الأكثر عرضة للخطر .
ودعت إلى ضرورة ضمان مساعدة ملايين اللاجئين السوريين في دول الجوار ، خاصة الذين يعيشون في المخيمات المكتظة بالسكان . وكذلك ضرورة الحفاظ على فتح المعابر الحدودية والداخلية للشحن السريع لمواد الإغاثة.
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