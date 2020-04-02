جنيف 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسدعا المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا وتكثيف الجهود لمواجهة وباء كوفيد ١٩ وتجنيب السوريين المزيد من المعاناة .وأعرب بيدرسون خلال اجتماع لفريق العمل الإنساني التابع لمجموعة دعم سوريا عن استعداده للعمل مع جميع أطراف النزاع في سوريا لتنفيذ ذلك . وأثنى على العاملين في المجال الإنساني في الخطوط الأمامية في سوريا ، والأطباء والممرضات الذين يكافحون انتشار الفيروس معرضين حياتهم للخطر .وأوضح نجاة رشدي كبيرة المستشارين الإنسانيين للمبعوث الدولي في بيان أن قيادات وكالات العمل الإنساني في سوريا وفي المنطقة أطلعت منظمة الصحة العالمية على الاحتياجات العاجلة للاستعداد للوباء , مشيرةً إلى وجود ٦ ملايين نازح داخليا ، بما في ذلك مليون نازح في شمال غرب سوريا، و ١،٨ مليون في دمشق وريفها ، معرضون للعدوى .وأبانت أن الوكالات الإنسانية بدأت في تسريع الجهود لإعداد المختبرات وأماكن العزل ونشر التوعية وإعداد المرافق الصحية ووحدات العناية المركزة وتحديد المجتمعات الأكثر عرضة للخطر .ودعت إلى ضرورة ضمان مساعدة ملايين اللاجئين السوريين في دول الجوار ، خاصة الذين يعيشون في المخيمات المكتظة بالسكان . وكذلك ضرورة الحفاظ على فتح المعابر الحدودية والداخلية للشحن السريع لمواد الإغاثة.// انتهى //21:08ت م0173