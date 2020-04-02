الخرطوم 9 شعبان 1441هـ الموافق 2 إبريل 2020م واسقرر مجلس الوزراء السوداني التدرج في فرض حظر التجول الكامل، لمكافحة تفشي وباء كورونا في البلاد.وأوضح وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، في تصريحات عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم، أن المجلس قرر أن يكون حظر التجول الكامل على مراحل لعدم الجاهزية والاستعداد.ونوه إلى أن مجلس الوزراء رأى ضرورة التدرج في الحظر، مع استصحاب الإحصائية بنسب الإصابة بالمرض.وأشار صالح إلى أن زيادة ساعات حظر التجول ستكون تدريجيا وصولا إلى مرحلة الحظر الكامل, وفي 23 مارس الجاري قررت السلطات السودانية، فرض حظر تجول ليلي في مدن البلاد جميعها.//انتهى//21:10ت م0174