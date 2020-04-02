الجزائر 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 986 إصابة مع تسجيل 5 وفيات .وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم :إن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا سجلت 139 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 61 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 63 وفاة.// انتهى //21:10ت م0175