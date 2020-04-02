أملج 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها على سوق ومحلات بيع الفاكهة والخضروات في محافظة أملج وفرة في المعروض من الفاكهة والخضروات بأنواعها المختلفة التي تشهد إقبالاً من قبل المستهلكين لتوفر كل المتطلبات التي اعتاد المتسوقون شراءها دائماً من الأصناف المتنوعة.من جهتها كثفت بلدية المحافظة جولاتها الرقابية الميدانية على سوق ومحلات بيع الفاكهة والخضروات للحفاظ على جودة المعروض وتوفره , والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.// انتهى //21:22ت م0177