نجران 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واستتواصل أعمال أمانة منطقة نجران في الرقابة والتعقيم والتطهير في الأماكن العامة والشوارع وأسواق النفع العام في المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة تنفذ يومياً 503 جولات رقابية على جميع الأنشطة التجارية من خلال فرق العمل الميدانية للحفاظ على الصحة العامة, والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية, كما تقوم بتطهير وتعقيم 406 مواقع بما فيها الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية والميادين والمواقع التي يرتادها المواطنون، فيما نفذت 148 جولة للإصحاح البيئي بالمنطقة والمحافظات التابعة.وأكد أن الأمانة والبلديات التابعة تواصل أعمالها الميدانية اليومية لتفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد , وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، بناءً على توجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.// انتهى //21:24ت م0178