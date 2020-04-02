مكة المكرمة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 ابريل 2020 م واسبلغت عدد البلاغات الإسعافية الواردة لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال شهر مارس المنصرم (11644) بلاغاً تم تلبيتها وتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها، كما أعطي (2205) إذن نقل حالة خلال فترة منع التجول عن طريق الاتصال على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني وبموافقة وزارة الداخلية.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بجميع طواقهما الإسعافية تشارك في نقل الحالات من دور الضيافة إلى المستشفيات داخل العاصمة المقدسة، مبيناً أن الهيئة تقدم دورات عن بعد في مكافحة العدوى وعن فيروس كورونا المستجد لمنسوبيها و لأفراد المجتمع بالمجان وتصدر شهادة فورية للمتدربين.// انتهى //21:24ت م0179