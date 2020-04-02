الجبيل 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال التطهير والتعقيم بمحافظة الجبيل خلال ساعات منع التجول، حيث استهدفت الطرق والشوارع الرئيسة والأرصفة، والأماكن العامة، ومختلف أحياء المحافظة، بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.وشكلت الأمانة عدداً من الفرق الميدانية مجهزة بآليات ومعدات متخصصة، تعمل على مدار الساعة بأعمال التطهير والتعقيم والرش، على طرق وشوارع المحافظة لتنظيفها وتعقيمها، ورش وتعقيم واجهات المحال التجارية وأعمدة الإنارة والأرصفة وجميع المرافق العامة، وتعقيم حاويات النظافة للمحافظة على صحة السكان والحد من انتشار الأوبئة.// انتهى//.21:26ت م0180