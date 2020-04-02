الشقيق 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسكثفت أمانة منطقة جازان وبلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد، أعمال الرش والتطهير والتعقيم للعديد من المواقع بهدف المحافظة على الصحة العامة .وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف، أن عمليات التعقيم والتطهير شملت أحياء وشوارع ومرافق عامة ودوائر حكومية ومراكز تجارية ومحلات بيع الغاز وصرافات آلية ، إضافةً إلى أعمال الرش والنظافة.وبين أن أعمال التنظيف والتعقيم تجري على مدار الساعة، علاوة على الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.// انتهى //21:31ت م0181