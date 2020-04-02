عدن 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلاده كريستوفر هينزل.وبحث الجانبان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وموقف الحكومة الشرعية في التعاطي الإيجابي مع هذه التحركات على إثر دعوة الأمين العام الأمين العام للأمم المتحدة للتهدئة.وجدد عبدالملك ترحيب حكومته بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ودعوة مبعوثه الخاص إلى اليمن لعقد اجتماع عاجل لمناقشة وقف إطلاق النار لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية كورونا المستجد (كوفيد-19).وأكد الدبلوماسي الأمريكي، من جهته، دعم بلاده دعوات التهدئة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة واستمرار دعم الحكومة اليمنية في مختلف المجالات.// انتهى //21:49ت م0191