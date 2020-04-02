الخرطوم 9 شعبان 1441هـ الموافق 2 إبريل 2020م واسأعلنت الوساطة الجنوب سودانية في جوبا ، استئناف التفاوض غير المباشر بين أطراف مفاوضات السلام السودانية، بسبب انتشار فايروس كورونا.وأوضح بيان صادر اليوم عن رئيس فريق الوساطة مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشوون الأمنية توت قلواك، أن الأطراف المشاركة في مفاوضات السلام في جوبا، اتفقت على استئناف التفاوض ابتداء من اليوم.وأشار إلى أن لجنة الوساطة اتفقت مع أطراف التفاوض على أن يكون الحوار بصورة غير مباشرة في بداية الأسابيع الأولى من شهر أبريل، بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد على مستوى العالم.ولفت النظر إلى أن الحوار غير مباشر بدأ بالفعل ، حيث تسلمت لجنة الوساطة رؤية مساري دارفور، والمنطقتين، بصورة منفصلة عن القضايا العالقة وإرسالها إلى وفد الحكومة السودانية في الخرطوم للدراسة والرد عليها.وناشدت الوساطة أطراف التفاوض كافة باتخاذ قرارات شجاعة من أجل الوصول إلى السلام الشامل والدائم.وتوقفت المفاوضات الأسبوع الماضي، بسبب وفاة وزير الدفاع السوداني، ورئيس فريق الترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام، الفريق أول ركن جمال عمر.// انتهى //21:50ت م0192