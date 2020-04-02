إسلام آباد 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسحقق الأطباء الباكستانيون تقدماً في التحقيق الجاري للبحث عن علاج مؤثر على المصابين بفيروس كورونا.وأوضح الرئيس المشارك لمجموعة المستشارين لعلاج فيروس كورونا المستجد في باكستان الدكتور أسد أسلم اليوم أن فريق الأطباء توصل إلى نتائج إيجابية لعقار (Azithromycin) المضاد للالتهابات البكتيرية، وعقار (Hydroxychloroquine) المضاد للملاريا على المصابين بفيروس كورونا.وأوضح أن 18 شخصاً من المصابين بفيروس كورونا قد تماثلوا للشفاء بعد إعطائهم دورة علاجية للعقارين المذكورين لمدة خمسة أيام.وأضاف أنه بعد النتائج الإيجابية لهذين العقارين على المصابين بفيروس كورونا، سيعتمد كدواء لعلاج جميع المصابين بكورونا في باكستان.وحذر الدكتور أسد أسلم عامة الشعب من تعاطي هذين العقارين بصفة شخصية، موضحاً انه لا بد من تعاطيهما تحت إشراف طبيب مختص لتفادي الآثار الجانية.// انتهى //21:50ت م0193