تبوك 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واستعمل فرق الهلال الأحمر بمنطقة تبوك على قدم وساق منذ بدء أزمة "كورونا" من خلال 26 مركزاً ،متضمناً 30 فرقة إسعافية 5 فرق منها تطوعية، بانسيابية في العمل وإنسانية في التعامل، حيث استقبلت أكثر من 6 آلاف اتصال، وباشرت ما يزيد عن 1700 بلاغ منذ بداية الأزمة وحتى يوم الأربعاء الموافق 2020/4/1 م، كما تلقت 300 بلاغ عبر تطبيق أسعفني .ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس جاهزية غرفة العمليات والفرق الإسعافية التابعة لفرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك لتأدية المهام المناطة بها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد .وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة نبيل العنزي أن فرق العمليات بفرع الهلال الأحمر بتبوك والمراكز التابعة له تقدم الخدمات الطبية والإسعافية التي تسهم في مباشرة الحالات التي تستدعي الحاجة الوصول إليها بما في ذلك المصابون لا قدر الله .وأكد جاهزية فرق الهلال الأحمر بتبوك والمراكز التابعة لها بكوادرها كافة, مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ، مشيراً إلى أن المراكز قادرة على مباشرة الحالات التي تعاني من الأوبئة وفق المواصفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات الأخرى.// انتهى //21:52ت م0196