الخرطوم 9 شعبان 1441هـ الموافق 2 إبريل 2020م واسأجرى الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، جدد خلاله دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال الديمقراطي الجارية في السودان.وأكد حمدوك خلال الاتصال حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على تعاون الشعب والحكومة السودانية مع شعوب ودول الاتحاد الأوروبي وسائر دول العالم لمكافحة جائحة كورونا"كوفيد- 19".// انتهى //22:29ت م0198