الخفجي 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية، أعمال التطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسة بمحافظة الخفجي خلال ساعات منع التجول، استهدفت الأماكن العامة، والشوارع والأرصفة، بمختلف أحياء المحافظة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين وضمان صحتهم وسلامتهم.وقام رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أمس، بجولة تفقدية للاطلاع على سير أعمال الرش والتطهير والتعقيم في المحافظة، التي تشمل 27 موقعاً باليوم الواحد، وتستهلك أكثر من 475 لتراً من المطهرات والمعقمات، حاثاً الفرق الميدانية على بذل المزيد من الجهود في أعمال الإصحاح البيئي بالمحافظة والمراكز التابعة لها والمحافظة على النظافة أولاً بأول.وأكد الحميداني على ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة المنطقة الشرقية، والجهات المختصة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعياً إلى عدم التجمع ،والاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.// انتهى//.22:31ت م0200