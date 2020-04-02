تبوك 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسرافقت وكالة الأنباء السعودية، راصدي ومراقبي أسواق الأغنام والإبل والأعلاف ، التابعين لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ، في أثناء تنفيذ جولاتهم الميدانية اليومية على تلك الأسواق للتأكد من وفرة المعروض من مختلف أنواع الماشية ، ورصد أسعارها ، إضافة لمتابعة ورصد توفر المعروض من منتجات الأعلاف، وسط وجود أمني في الأسواق.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الجولات الرقابية تتم بشكل يومي وترددي مع بداية كل صباح وتستمر حتى المساء مع إغلاق أسواق الأغنام والإبل والأعلاف .وقال: "تُزَوَّد الوزارة مباشرة وبشكل لحظي بما يرصد في الأسواق"، مشيراً إلى توافر كثير من الخيارات سواءً فيما يتعلق بأنواع الماشية أو الأعلاف ولله الحمد، مؤكداً أن الفرق الرقابية تقف على الأسعار، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ قرار إيقاف البيع والشراء في ساحة الحراج الرئيسة.ولفت الانتباه إلى متابعة الفرع الدورية لأسواق الخضار والفاكهة، للتأكد من مدى توفرها للمواطنين، والقيام بالعمل على تطبيق الإجراءات والتعليمات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وطمأن المهندس الرويلي المواطنين والمقيمين على حركة البيع والشراء بأسواق المواشي والأعلاف بمنطقة تبوك، إذ تسير وفق مسارها الاعتيادي والطبيعي، مثمناً التعاون الكبير من قبل المواطنين والمقيمين وحرصهم على الالتزام والتقيد بالإرشادات الصادرة من مختلف الجهات المعنية، منوهاً بوعي التجار ومربي الماشية في هذه الأسواق وتعاونهم مع مراقبي الفرع لتنفيذ مهامهم.وثمن المهندس الرويلي في ختام حديثة ل "واس" المتابعة الدقيقة والمستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك -سلمه الله- لأعمال الفرع بكل مدن ومحافظات ومراكز وقرى وهجر المنطقة ، والتوجيه دائماً بالارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم لتوفير الحياة الكريمة لهم تحقيقا لتوجيهات وتطلعات وآمال الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، التي تؤكد دائماً على بذل أقصى الجهود وتقديم الخدمات كافة وبمستوى عال من الرقي لإنسان هذه الأرض المباركة.// انتهى //22:32ت م0201