الوجه 09 شعبان 1441ه الموافق 31 مارس 2020 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية خلال جولاتها الميدانية المستمرة، لتسلط الضوء على مختلف الشؤون، لاسيما في هذه الفترة على الصيدليات المنتشرة بمحافظة الوجه توفر المستلزمات الصحية والطبية، والمواد الاستهلاكية الأخرى، وتطبيقها التعليمات الواردة من الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكل ما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.ورصدت "واس" جهود الجهات الرقابية المعنية في التأكد من تطبيق الأنظمة في هذا الشأن والتشديد على ضرورة فهم ما يريده ويطلبه المستهلك ومايحتاج إليه من تلك الصيدليات، حيث تستقبل هذه الصيدليات عملائها بصورة اعتيادية لشراء ما يحتاجونه من المستلزمات الطبية المختلفة.وأكد العاملون في الصيدليات أن هناك تنسيقا مع القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة وغيرها من القطاعات ذات العلاقة لتوفير المخزون لجميع المستلزمات الطبية سواء الأدوية، أو مستلزمات الأطفال أو المستلزمات الضرورية الأخرى.ونوه عدد من العاملين بالصيدليات بالإجراءات التي اتخذتها القيادة السعودية الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا واهتمامها في المقام الأول بصحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن المبارك.// انتهى //22:42ت م0202