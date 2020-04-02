أبها 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واستواصل أمانة منطقة عسير أعمالها لازالة مظاهر التشوه البصري في مدينة أبها ومخافظات المنطقة بشكل عام .وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه تم خلال الأسبوع الجاري سحب 37 مركبة تالفة من صناعية مدينة أبها إضافة إلى ترحيل أكثر من 75 مترا مكعبا من المخلفات، حيث تحفظت الأمانة على تلك المركبات تمهيدا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.وأشار الحميدي إلى أن الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري و ذلك لتعزيز السلوك الحضاري، و المشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بأشكاله كافة.// انتهى //22:51ت م0204