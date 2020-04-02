طريف 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسرصدت وكالة الانباء السعودية "اليوم أعمال بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية في عمليات تطهير وتعقيم الطرق والشوارع والميادين، العامة ، لضمان الصحة العامة وذلك خلال ساعات منع التجول.واتخذت البلدية الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات والأسواق والشوارع وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.وأوضحت البلدية أن عمليات التعقيم والتطهير تشمل الأحياء والشوارع والمرافق العامة والمراكز التجارية ومحلات بيع الغاز والصرافات الآلية وغيرها، إضافةً إلى أعمال الرش والنظافة وغيرها.// انتهى //23:44ت م0212