الرباط 9 شعبان 1441 ه موافق 2 ابريل 2020 م واسسجلت المغرب مساء اليوم 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات إلى 708 حالات مؤكدة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 44 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 31 شخصا، وتم استبعاد 2916 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات متبوعة بمدينة مراكش ثم العاصمة الرباط .//انتهى//00:06ت م0215