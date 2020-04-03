لومي 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأعلن الرئيس التوغولي فور نياسينغبي، حالة الطوارئ الصحية في بلاده لمدة ثلاثة أشهر في مسعى لمقاومة انتشار فيروس كورونا في البلاد.وتتضمن حالة الطوارئ الصحية حظرًا للتجول ليلاً بداية من اليوم, كما أعلن الرئيس نياسينغبي، عن صندوق للتضامن بقيمة 400 مليار فرنك إفريقي سيخصص لتقديم مساعدات للفئات الاجتماعية الضعيفة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية نتيجة انتشار الفيروس.// انتهى //00:49ت م0221