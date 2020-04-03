واغادوغو 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسقرر الرئيس البوركيني روش مارك كريستيان كابوري، العفو عن 1207 سجينًا، وذلك لتخفيف الاكتظاظ في السجون في إجراء يهدف إلى التوقي من انتشار فيروس كورونا داخل السجون البوركينية.وأفادت مصادر إعلامية بوركينية أن السجناء كبار السن والمرضى سيكونون من أصحاب الأولوية في العفو الرئاسي.وكانت السلطات الصحية في بوركينا فاسو قد أعلنت اليوم، عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 288 حالة مؤكدة منذ 09 مارس الماضي.كما أعلنت الوزارة عن شفاء 14 مريضًا بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي 46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.// انتهى //02:03ت م0223