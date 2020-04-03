اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الجمعة 1441/8/10 هـ الموافق 2020/04/03 م واس
نيويورك 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 93ر469 نقطة، أو2ر2% ، ليصل إلى 44ر21413 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 40ر56 نقطة، أو 3ر2% ، ليصل إلى 9ر2526 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 73ر126 نقطة ، أو 7ر1% ، ليصل إلى 31ر7487 نقطة.
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