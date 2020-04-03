نيويورك 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 93ر469 نقطة، أو2ر2% ، ليصل إلى 44ر21413 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 40ر56 نقطة، أو 3ر2% ، ليصل إلى 9ر2526 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 73ر126 نقطة ، أو 7ر1% ، ليصل إلى 31ر7487 نقطة.// انتهى //02:16ت م0224