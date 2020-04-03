دكار 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسصوتت الجمعية الوطنية السنغالية "البرلمان" في العاصمة دكار، على مسودة قانون يخوّل لرئيس الجمهورية ماكي سال، سلطات استثنائية مدة ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.وسجلت السنغال أمس 15 حالة جديدة من فيروس كورونا بعد إجراء الفحص لـ 195 شخصًا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 190 مريضًا تعافى منهم 45.// انتهى //03:17ت م0227