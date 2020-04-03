واشنطن 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسقالت وحدة متابعة انتشار فيروس كورونا المستجد بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز حاجز المليون إصابة اليوم الخميس، مشيرة إلى أن أكثر من نصف هذه الإصابات سجل في أوروبا ونحو ربعها في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما ارتفعت الوفيات لنحو 51 ألف حالة، حسب إحصاءات أوردها موقع "وورلد ميتر"، و احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بعدد المصابين بأكثر من 233 ألف حالة نحو نصفها في ولاية نيويورك.وعلى صعيد حالات الوفاة جاءت إيطاليا أولا بنحو 14 ألف حالة، بعد أن سجلت اليوم فقط 760 وفاة، فيما بلغت الإصابات أكثر من 115 ألف مصاب بالفيروس، وبعد إيطاليا حلت إسبانيا ثانيا بعشرة آلاف حالة ثم فرنسا مع 5,387 حالة، في حين تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة مع 5,316 حالة.وحتى اليوم الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة واشنطن سجلت الولايات المتحدة 242,182 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 5,850 حالة وفاة، وتعافى 8,991 مصاب.// انتهى //03:29ت م0228