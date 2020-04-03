نيويورك 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسوافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالإجماع على قرار يدعو إلى التعاون الدولي لمكافحة كوفيد-19، وهو أول نص تعتمده المنظمة الدولية منذ تفشي الوباء.وشدد نص القرار على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، منددا بكل أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب في الاستجابة للوباء.كذلك يشدد القرار على الدور المركزي للأمم المتحدة في الأزمة الصحية والاقتصادية التي أصبحت عالمية.وخلافا لمجلس الأمن الدولي، فإن القرارات في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا، ليست ملزمة لكنها تمتلك قيمة سياسية كبيرة مرتبطة بعدد الدول التي توافق عليها.// انتهى //03:40ت م0229