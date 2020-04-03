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الجمعة 1441/8/10 هـ الموافق 2020/04/03 م واس
الرياض 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تطمئن على صحة ولي عهد بريطانيا
ولي العهد والرئيس الأميركي يبحثان أوضاع أسواق الطاقة
المملكة تدعو (أوبك+) ودولاً أخرى إلى اجتماع عاجل
أمير الرياض يوافق على مبادرة جمعية البر الأهلية "غذاؤنا واحد"
نائب أمير القصيم يثمن أداء منتسبي الصحة في مواجهة كورونا
وزراء التجارة بدول التعاون يناقشون تداعيات «كورونا»
مركز إدارة الأزمات بحائل ينجز 668 جولة لبث الرسائل التوعوية للمجتمع
تركي بن طلال يشهد تنفيذ فرضية استقبال مصاب بـكورونا
فيصل بن خالد: لا عذر لأي جهة عن القيام بمهامها على أكمل وجه
السديس يقدم عبوات زمزم لمنتسبي القطاعات العسكرية والأمنية
ديوان المظالم يصدر مدوناته القضائية لعامي 1439-1438هـ
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي جهود مواجهة كورونا
الداخلية: منع التجول في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى (24) ساعة حتى إشعار آخر
1885 إصابة مؤكدة بكورونا في المملكة.. والوفيات 21 حالة
جامعة الملك فيصل تسعى لتسجيل براءة اختراع علمي وبحثي في مجالات أبحاث فيروس كورونا
كاميرات حرارية في سوق الخضار بالمدينة المنورة
المملكة.. صانعة السلام وداعمة الاستقرار في اليمن
الجيش اليمني يؤمن مأرب.. و«المركزي» يمنع التعامل مع الانقلابيين
غوتيريش: بعثة ليبيا تعمل لوقف القتال ومكافحة كورونا
الأمن التونسي يضبط شبكة تسفير الإرهابيين
نتنياهو و«رئيس الموساد» في الحجر الصحي خشية «كورونا»
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