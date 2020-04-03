الرياض 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تطمئن على صحة ولي عهد بريطانياولي العهد والرئيس الأميركي يبحثان أوضاع أسواق الطاقةالمملكة تدعو (أوبك+) ودولاً أخرى إلى اجتماع عاجلأمير الرياض يوافق على مبادرة جمعية البر الأهلية "غذاؤنا واحد"نائب أمير القصيم يثمن أداء منتسبي الصحة في مواجهة كوروناوزراء التجارة بدول التعاون يناقشون تداعيات «كورونا»مركز إدارة الأزمات بحائل ينجز 668 جولة لبث الرسائل التوعوية للمجتمعتركي بن طلال يشهد تنفيذ فرضية استقبال مصاب بـكورونافيصل بن خالد: لا عذر لأي جهة عن القيام بمهامها على أكمل وجهالسديس يقدم عبوات زمزم لمنتسبي القطاعات العسكرية والأمنيةديوان المظالم يصدر مدوناته القضائية لعامي 1439-1438هـوزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي جهود مواجهة كوروناالداخلية: منع التجول في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى (24) ساعة حتى إشعار آخر1885 إصابة مؤكدة بكورونا في المملكة.. والوفيات 21 حالةجامعة الملك فيصل تسعى لتسجيل براءة اختراع علمي وبحثي في مجالات أبحاث فيروس كوروناكاميرات حرارية في سوق الخضار بالمدينة المنورةالمملكة.. صانعة السلام وداعمة الاستقرار في اليمنالجيش اليمني يؤمن مأرب.. و«المركزي» يمنع التعامل مع الانقلابيينغوتيريش: بعثة ليبيا تعمل لوقف القتال ومكافحة كوروناالأمن التونسي يضبط شبكة تسفير الإرهابييننتنياهو و«رئيس الموساد» في الحجر الصحي خشية «كورونا»// يتبع //06:01ت م0003