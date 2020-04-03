وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الالتزام أساس الوقاية ) : تواصل وزارة الداخلية والأجهزة الصحية اتخاذ مايلزم من اجراءات احترازية ورفع درجة التدابير الوقائية بأعلى درجات الكفاءة للحد من تفشي الجائحة.وأضافت : وفي ظل هذه المنظومة المتكاملة من أجهزة الدولة على كافة الأصعدة ، تبقى المسؤولية كبيرة على المجتمع من مواطنين ومقيمين بالاستجابة التامة لما صدر ويصدر من قرارات واجراءات تنظيمية لمنع التجول في الساعات المحددة ، وتجنب المخالطة التي هي أخطر مسببات العدوى ، وهو أمر غاية في الأهمية شددت عليه كافة الجهات الصحية والطبية في المملكة والعالم ومنظمة الصحة ، وما يواكب ذلك من حملات ارشادية على مدار الساعة ، باعتبار منع التجول والحد من المخالطة ، هما العاملين الحاسمين في الحد من تفشي الفيروس المستجد.وختمت : وعلى ضوء هذه الحقائق بل المسلمات الصحية الوقائية ، تأتي تأكيدات وزارة الداخلية للعموم بأن الإجراءات المتخذة في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة ، إنما مقصدها الأسمى هو الحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس “كورونا”، مع التقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة ، وبالتالي أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.// يتبع //06:01ت م0006