ينبع 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسقام أمس محافظ بدر خالد الضويان بجولة ميدانية على الأسواق التجارية بالمحافظة شملت العديد من المحال التجارية والصيدليات وذلك للتأكد من الأسعار وتوفر مخزون السلع وأن تكون بمتناول الجميع والتقى العاملين ومجموعة من رواد هذه المحلات واطلع على جميع الاحترازات المطبقة في هذه الأسواق والجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة.وأكد محافظ بدر بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لكل ما من شأنه العمل على خدمة المواطن والمقيم .// انتهى //06:03ت م0008