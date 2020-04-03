بريدة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسرفع معالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - على الثقة الكريمة التي حظي بها بتمديد تكليفه مديرا لجامعة القصيم، لمدة أربع سنوات قادمة، سائلًا الله جل وعلا العون والتوفيق على أداء ما تم تكليفه به خدمة لدينه ومليكه ووطنه.وقال : أرجو من الله تعالى أن يوفقنا لبذل المزيد من الجهد، بتوجيهات قيادتنا الحكيمة لتستمر الجامعة في تحقيق الإنجازات انسجاما مع رؤية مملكتنا ٢٠٣٠ وإسهامًا في خدمة الوطن والمواطن، في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم في وطننا الغالي لدن ملكنا وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأكد الداود أنه خلال الفترة الماضية كان هناك شركاء نجاح حقيقيون أسهموا بالدعم والتعاون في سبيل تحقيق الأهداف والنجاحات وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل، حيث كان لهما الدور الكبير في تطوير الجامعة وتحقيقها السمعة الحسنة في عدد من المجالات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.وختم معاليه تصريحه بالشكر لمعالي وزير التعليم العالي على دعمه للجامعة واهتمامه بتميزها، واصلاً الشكر لزملائه وزميلاته في الجامعة على ما وجده من تعاون وتفاعل كان له الأثر الإيجابي على مسيرة الجامعة خلال السنوات الماضية ، داعيا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ قادتها ويسدد خطاهم ويمدهم بعونه وتوفيقه.// انتهى //06:12ت م0010