طوكيو 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 63ر54نقطة أو ما يعادل 31ر0% ليصل إلى 35ر17873 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 54ر6 نقطة، أو49ر0% ، ليصل إلى 41ر1336 نقطة.// انتهى //07:11ت م0012