اقتصادي / صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1441/8/10 هـ الموافق 2020/04/03 م واس
طوكيو 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس
صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 63ر54نقطة أو ما يعادل 31ر0% ليصل إلى 35ر17873 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 54ر6 نقطة، أو49ر0% ، ليصل إلى 41ر1336 نقطة.
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