طرابلس 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، دعوة المجلس الرئاسي للمصرف المركزي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للشروع في توحيد المصرف، مطالبًا بإنهاء حالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية وفرض وجهة نظر شخص واحد.وأشارت إلى رسالة وزير الخارجية محمد سيالة، إلى مجلس الأمن التي أوضح فيها أن خطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا غير كافية، ولم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق كما تنص قرارات مجلس الأمن، مبينًا أن الخطة تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا، والتي تؤكد التقارير تدفق السلاح والعتاد من خلالها.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، حيث تصاعدت حدة الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى محاور طريق المطار والطويشة وسط سقوط قتلين وإصابة ثلاثة أخرين من المدنيين نتيجة القصف العشوائي، وسقوط مقاتلة عسكرية تابعة لقوات الوفاق ومقتل قائدها ومساعده فى منطقة الوشكة شرق مصراتة .وتناولت الصحف إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحسن الحالة الصحية لأول مريض مصاب بكورونا بشكل مستمر، موضحًا أن النتائج أثبت سلبية الحالة بانتظار التحليل الثاني الذي سيؤكد سلامة المصاب البالغ من العمر 73 عامًا، وإعطائه الإذن بالخروج من المستشفى.وتطرقت إلى تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ستلعب دورًا نشطًا في العملية البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي لوقف تدفق شحنات الأسلحة إلى ليبيا، وتعتزم الإسهام بنشاط في مهمة "إيريني" التي يجب أن تعمل على خفض التصعيد، موضحة أن هذه العملية تؤكد التزام الأوروبيين الحازم بالعمل معا لتعزيز الأمن القومي في سياق الأزمة الليبية.وعرجت على تصريحات رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم بالإنابة، ستيفاني ويليامز، التي أكدت فيها أن الأولوية القصوى للبعثة الآن هي وقف القتال وتفعيل الهدنة الإنسانية من أجل التركيز على محاربة انتشار فيروس كورونا، مبينة خطورة استمرار القتال في ظل انتشار الفيروس.// انتهى //09:09ت م0016