القاهرة 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على مطالبة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين بالاستمرار في تطبيق القرارات التي جرى اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، وتأكيده أن الاستمرار في تنفيذ الإجراءات سيؤثر بشكل كبير على السيطرة على أرقام الإصابات.وسلطت الضوء على الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمصر، لمناقشة الوضع الحالي والتدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة تداعياته، تمهيدًا لوضع عدد من البدائل والسيناريوهات المقترحة للتعامل بشكل مرحلي مع الأزمة.ونشرت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس جميعهم من المصريين بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، لافتة النظر إلى وفاة 6 حالات.وأنبأت صحف الجمعة عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون حول العالم، مشيرة إلى مطالبة منظمة الصحة العالمية بتخفيف عبء الديون عن الدول الأكثر فقرًا التي لن تستطيع تحمل تبعات الأزمة.وتناقلت تأكيد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن بارجة تركية موجودة في البحر المتوسط استهدفت مدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس بصواريخ دون وقوع خسائر.// انتهى //09:29ت م0017