الخرطوم 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على قرار مجلس الوزراء السوداني بالتدرج في فرض حظر التجوال الكامل، لمكافحة تفشي وباء كورونا في البلاد.ونشرت إعلان وزارة الصحة السودانية عن تسجيل أول أصابة بفيروس كورونا عن طريق المخالطة.وأخبرت عن بدء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث عقد سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.وأشارت صحف الجمعة إلى إسقاط الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي طائرة حربية تابعة للتشكيلات المسلحة الموالية للوفاق فوق منطقة الوشكة، جنوب أبوقرين الواقعة بين مصراتة وسرت.ولفتت الانتباه إلى إعلان وزير شؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة دخول بلاده في حظر شامل للتجول اليوم الجمعة لمدة 24 ساعة بسبب فيروس كورونا المستجد.وعرجت صحف السودان على إقرار البنك الدولي خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرًا دعمًا لجهود الدول واقتصادها المستنزف في التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.// انتهى //09:53ت م0019