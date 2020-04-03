نيقوسيا 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسمددت قبرص الحظر المفروض على جميع الرحلات التجارية لمدة أسبوعين آخرين حتى 17 أبريل الجاري، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكر بيان صحفي رسمي صادر عن مكتب الصحافة والإعلام - نقلته وكالة الأنباء القبرصية اليوم - أن وزير النقل والاتصالات والعمل يانيس كاروسوس أصدر مرسومًا يحظر فيه الرحلات الجوية من منتصف ليل الرابع من أبريل بتوقيت قبرص ولمدة 14 يومًا.وأوضح المكتب أن الرحلات المعفاة من الحظر، هي الشحن والرحلات إلى قبرص لإجلاء الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة البلاد والرحلات من وإلى البلاد لأسباب إنسانية أو رحلات فردية لظروف الطوارئ الاستثنائية، والتي سيسمح لها بموجب تصريح خاص من وزير النقل والاتصالات والعمل.// انتهى //10:00ت م0022