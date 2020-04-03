بيروت 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالأجواء المتوترة التي سادت الساحة السياسية بسبب الخلافات بين القوى الأساسية على ملف التعيينات المالية والتي أدت إلى قرار رئيس الوزراء بسحبها من جدول أعمال مجلس الوزراء، فيما استمرت الخروقات في أكثر من منطقة لإجراءات التعبئة العامة التي أقرتها الدولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.وتطرقت إلى إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.ولفتت الصحف الانتباه إلى إعلان واشنطن نقل أنظمة دفاعية إلى العراق لحماية قوات التحالف الدولي ومن ضمنها القوات الأمريكية في البلاد.وأشارت إلى تأكيد مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغي أن 95 % من إجمالي عدد ضحايا فيروس كورونا في أوروبا فوق سن الـ 60 وأكثر من 50 % منهم فوق سن 80 ، مبينًا أن العمر ليس العامل الوحيد الذي يهدد المصاب بعواقب قاسية.وأوردت صحف لبنان إعلان البنك الدولي موافقته على منح 1.9 مليار دولار من التمويل المبدئي الطارئ لدعم عمليات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في 25 دولة.// انتهى //10:26ت م0025