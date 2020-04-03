رام الله 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر إصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمس، مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ 30 يومًا في فلسطين لمواجهة خطر فيروس كورونا.وأشارت إلى إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات المواقف التي صرح بها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، التي ألمح فيها لإمكانية منع دخول عينات المسح إلى قطاع غزة للمساومة لاستعادة الجنود والجثث.وسلطت الصحف الضوء على إعلان المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، مساء أمس، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 161 إصابة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتوقيع آلاف الأمريكيين على عريضة عبر الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي، للضغط على المشرعين لإجبار إدارة الرئيس دونالد ترمب، على دعم القطاع الصحي الفلسطيني، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ونشرت خبر موافقة المجلس التنفيذي للبنك الدولي على التمويل المبدئي الطارئ لدعم عمليات مواجهة فيروس كورونا المستجد في 25 دولة بمبلغ . 1.9 مليار دولار.// انتهى //10:30ت م0027