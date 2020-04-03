إسلام آباد 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة مجلس الفكر الإسلامي الحكومي الباكستاني للشعب إلى أداء الصلاة في المنازل والحد من التوجه إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة للحد من انتشار فيروس كورونا.واهتمت بالنجاح الذي حققه الأطباء الباكستانيون في التوصل إلى علاج ناجح للمصابين بفيروس كورونا، وتعافي 18 من المصابين في أحد المستشفيات الحكومية بمدينة لاهور بعد إعطائهم دورة علاجية لمدة خمسة أيام لعقارين أحدهما مضاد للالتهابات البكتيرية والآخر مضاد للملاريا.وتطرقت إلى تشديد السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الاحترازية للحد من الارتفاع السريع في أعداد المصابين بفيروس كورونا في باكستان.وتناقلت أنباء وصول دفاعات جديدة من الصين تحتوي على مواد طبية لازمة للعلاج والوقاية من فيروس كورونا إلى باكستان.وعرجت على ترحيب باكستان بإعلان القيادة الأفغانية تشكيل فريق تفاوضى لتمهيد الطريق نحو بدء عملية المفاوضات الأفغانية.وأشارت إلى دعوة باكستان للمجتمع الدولي بضرورة إعادة جدولة القروض الخارجية للدول النامية بسبب تضرر اقتصادها من جائحة كورونا ومعاناتها لتحديات في التعامل مع هذه الجائحة لقلة الإمكانات المالية.// انتهى //11:19ت م0031