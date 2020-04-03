تونس 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ، أن النهج الاستباقي لمحاربة جائحة كورونا الذي اعتمدته الحكومة التونسية كان ناجحَا، إذ عدّ أن الحجر الصحي الشامل رغم عدم احترامه الكلي قد انطلق الآن في إعطاء مفعوله، وأنه لو وقع احترامه بشكل أفضل ستتجاوز تونس منطقة الخطر، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي.وعرجت على تأكيد سفير تونس في إيطاليا معز السيناوي أن كورونا تسبب في وفاة 5 تونسيين في إيطاليا، التي ما زالت تعاني من اجتياح هذا الفيروس.وأشارت صحف الجمعة إلى إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 85 عامًا، توفيت بعد إجراء اختبار الكشف، وثبوت إيجابية تحليل العينة.وتناولت الصحف مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة اعتماد قرض أوروبي مشترك، أو زيادة لميزانية الاتحاد الأوروبي للسماح بتقديم دعم حقيقي للدول التي تأثرت بشكل كبير جراء وباء كورونا.وكتبت صحف تونس عن ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم، لتتخطى حاجز المليون، بزيادة 500 ألف شخص خلال أسبوع.// انتهى //12:52ت م0037