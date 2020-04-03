بيروت 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسوضعت بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل" مجموعة من الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد -19 في مناطق عملها في المناطق حدود لبنان الجنوبية.وأكدت بعثة اليونيفل في بيان اليوم، أنها اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتم مراجعة دور الموظفين المدنيين وأطلقت تدابير بديلة بما في ذلك العمل من المنزل واستخدام التكنولوجيا لأداء الواجبات، مشيرة إلى تسليم عدد من المعدات وبعض المستلزمات الطبية والصحية الأخرى للوقاية من كورونا إلى بلدية الناقورة التي تستضيف المقرّ العام لبعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان.// انتهى //13:14ت م0044