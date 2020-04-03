أبوجا 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسلقي 21 شخصًا مصرعهم، إثر الإصابة بوباء الكوليرا جنوب شرقي نيجيريا.وأوضح مسؤول منظمة الصحة العالمية بولاية ابوني جنوب شرقي نيجيريا اييو نورا، أنه تم الدفع بالأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة إلى المناطق التي سجلت فيها إصابات بالوباء، مشيرًا إلى أنه يوجد حالة ذعر بين المواطنين بسبب المرض.وشدد على أن المنظمة قامت باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون انتقال الوباء إلى الولايات المجاورة.// انتهى //13:35ت م0049