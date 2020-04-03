طوكيو 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسسجّلت اليابان اليوم 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد الإصابات إلى 2924 حالة.وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان بأنها سجّلت ثلاث حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 74 حالة، مبينة أن العدد الإجمالي لا يشمل 11 متوفى و712 مصابًا بين ركاب السفينة السياحية التي خضعت للحجر الصحي بميناء يوكوهاما في فبراير الماضي.وأوضحت أن من بين الحالات الجديدة سجلت طوكيو 89 إصابة ما يرفع العدد الإجمالي للحالات في العاصمة اليابانية إلى 773 حالة.وبدأت اليابان اليوم تطبيق حظر دخول الأجانب القادمين من 73 دولة ومنطقة بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم دول أوروبا وذلك في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى منع دخول الزوار الأجانب من بعض الدول الأوروبية وإيران وأجزاء من الصين وكوريا الجنوبية.// انتهى //13:41ت م0050