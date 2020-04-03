الرياض 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسثمنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.ورفع معالي محافظ المؤسسة الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز، جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً دور المؤسسة بالإسهام من خلال نظام التأمين ضد التعطل في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، حيث ضمنت استمرار وجود دخل للموظفين وعدم فقدانهم العمل.كما تعفي هذه المبادرة منشآت القطاع الخاص من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا التعويض، حيث سيتم استبعادهم من نظام التأمينات، ومن ثم إعادة تسجيلهم مرة أخرى فور الانتهاء من دفع التعويض.وأوضح معاليه أن التقديم على هذه المبادرة سيكون متاحاً للمنشآت من خلال بوابة التأمينات الإلكترونية اعتباراً من يوم الأربعاء 8 أبريل، وبعد قبول طلب المنشأة سيتم استبعاد المشتركين ومن ثم ستتم دعوة المشتركين للتقديم على منفعة ساند وفق الإجراء الحالي وعبر بوابة التأمينات الإلكترونية. وحسب ما نص عليه الأمر الملكي الكريم، سيتم السماح للمنشآت اختيار 70% من موظفيهم السعوديين للاستفادة من هذا التعويض.ويأتي هذا الدعم من خلال صندوق (ساند) الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.// انتهى //13:43ت م0051