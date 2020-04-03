أبوجا 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسقتل 29 شخصًا في هجمات نفذتها عصابات مسلحة بولايتي "صكتو" و"بلاتو" شمال غربي نيجيريا.وأفاد مدير أمن ولاية صكتو محمد أبو بكر صادق اليوم، أن عددًا من الأشخاص جاءوا إلى ولايتي صكتور وبلاتو على متن دراجات بخارية، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على المواطنين، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر أيضًا عن حرق كامل لـ23 منزلًا، ونفوق أعداد كبيرة من الحيوانات.وكانت السلطات النيجيرية سبق وأن حظرت ركوب الدراجات البخارية بعدد من الولايات، بسبب استخدامها في شن هجمات مسلحة، وأحيانًا ما تحدث صراعات عنيفة عرقية بين قبائل تعمل بتربية الحيوانات في المنطقة، وأخرى تعمل بالزراعة.// انتهى //13:47ت م0052