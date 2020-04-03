جيزان 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 أبريل 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك ، و الطوال ، والعارضة ، و فيفا، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 7 مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //13:49ت م0053