رام الله 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات اعتقال شرطة الاحتلال، فجر اليوم، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية.وذكرت الخارجية في بيان لها، أن شرطة الاحتلال أقدمت على تحطيم الأبواب الخارجية والداخلية لمنزل الهدمي، وداهمته بالكلاب البوليسية علما بأنها المرة الرابعة التي يعتقل فيها، عادةً اعتقال وزير شؤون القدس في هذه الظروف بالذات امتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى عرقلة الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية المبذولة في مواجهة وباء كورونا، وهو اعتقال تعسفي متواصل يستهدف جميع أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، تنفيذا لصفقة القرن المشؤمة، واستكمالا لعمليات تهويدها وضمها وإفراغها من مواطنيها أصحابها الأصليين، في عملية تطهير عرقي متواصلة.// انتهى //14:08ت م0056