سكاكا 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات 31 برنامجاً تدريبياً عن بُعد، سعياً لتمكين شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من التطوير المهني في هذه الفترة التي أتيحت فيها منصات التعلم عن بعد.ودعا مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي المعلمين والمعلمات إلى ضرورة الالتحاق بهذه البرامج والسعي للتطوير المهني من خلالها، بعد أن تم توظيف التقنيات الحديثة عبر بيئة إلكترونية متكاملة في عمليات التدريب لتحقيق الهدف في رفع الكفاءة وسد الاحتياج وتعزيز للتعلم.من جانبه أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث -بنين- محمد بن عوض الصلهام, أن مدة البرامج المدرجة أسبوعان متجددة حسب الحاجة بالشراكة مع جامعة الجوف من خلال التزويد بعدد من المدربين و يمكن التسجيل عبر برنامج "المنجز" الذي توفر فيه عمليات التقييم وطباعة الشهادة حرصاً على توفير الوقت والجهد.فيما أوضحت مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث بنات لطيفة بنت إبراهيم الخليف, أن الإقبال على البرامج جيد، حيث احتوت الخطة على برامج نوعية ومعتمده تسعى لبناء قواعد معرفية ومهارية للمتدربات.// انتهى //14:47ت م0060