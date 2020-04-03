لندن 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 أبريل 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي، مبرزة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تضافر الجهود الدولية بشكل أكبر لمواجهة الأزمة.وعرجت على ارتفاع عدد المصابين بالمرض عالمياً إلى أكثر من مليون شخص فيما تزداد المخاوف من ارتفاع وتيرة الضحايا خلال الأيام القادمة بعد تسجيل آلاف الوَفَيَات في أوروبا وأمريكا.كما تناولت الصحف التأثيرات الاقتصادية المتوقعة في جميع أنحاء العالم جراء حالات الإغلاق الكبيرة المصاحبة لجهود احتواء انتشار فيروس كورونا ، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به المؤسسات المالية الكبرى لمساعدات الدول الأكثر تضرراً .وفي شأن متصل أشارت الصحف البريطانية إلى تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران من أن الرد سيكون قاسيا جداً على طهران في حال حدث ذلك، وذلك بعد اتهام الولايات المتحدة لطهران بالتخطيط لشن هجمات عبر وكلائها ضد قواعد عسكرية أمريكية في العراق .وفي الشأن الاقتصادي، نقلت الصحف تقارير عن ارتفاع أسعار النفط بما يقارب الثلث بعد ظهور بوادر اتفاق بين الرياض وموسكو للحد من تدهور الأسعار.// انتهى //14:59ت م0062