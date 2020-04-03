الرياض 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واستنفذ صحة الباحة عدداً من المبادرات النوعية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم للحفاظ على صحة وسلامة للمواطنين والمقيمين في المنطقة وللوقاية من فيروس كورونا.وتضمنت هذه المبادرات مبادرة إيصال العلاج للمنازل للمستفيدين من أصحاب الأمراض المزمنة, وأصحاب الوصفات الدورية لتجنيبهم الحضور للمستشفيات، كما طبقت المراكز الصحية التابعة للصحة العامة في المنطقة نفس المبادرة بإيصال العلاج لمنازل المستفيدين من أصحاب الأمراض المزمنة.وجرى جدولة المواعيد في العيادات التي جرى إغلاقها خلال هذه الفترة, حيث قامت إدارات تجربة المريض في المستشفيات بنشر أرقام خاصة للتواصل بين المريض والمستشفيات, بينما جرى تنفيذ مبادرة تقديم خدمة تطعيمات الأطفال في المنازل، حيث بدأت المراكز الصحية في المنطقة بالتواصل مع ذوي الأطفال المتأخرين والمتخلفين عن مواعيد التطعيم لأطفاله بهدف إيصال فرق للتطعيم في المنازل.وقدمت صحة الباحة مبادرات توعوية واستقصائية لجميع شرائح مجتمع بالمنطقة شملت مبادرة حصر العمالة وإسكاناتهم وتوعيتهم عبر مرشدين صحيين بلغاتهم, وكذلك توزيع الإرشادات التوعوية في المنافذ البرية وتقديم التوعية والإرشاد لمرتادي مراكز التسوق الغذائي من خلال فرق تطوعية, بينما جرى تنفيذ مبادرة الملصقات الإرشادية في الممرات والطرقات في مستشفيات المنطقة وعدد والمرافق والإدارات العامة التي تحث على ترك مسافة خلال فترة الانتظار وعند استخدام المصاعد.// انتهى //15:19ت م0064