رام الله 10 شعبان 1441 هـ الموافق 3 أبريل 2020 م واسأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن هدف قرارات الرئيس محمود عباس، من تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، هو حماية وصمود وبقاء أبناء الشعب الفلسطيني.وقال عريقات في بيان اليوم: إن التزامنا هو انعكاس للوطنية والانتماء ولحماية أبناء الشعب الفلسطيني ، مشيرا إلى أن إخلاء الشوارع لفترة زمنية محددة، خير من إخلاء البيوت من أصحابها نهائيا لا قدر الله، في حال تفشي الفيروس.وطالب المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لوقف الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، ورفضها الإفراج عن أسرانا، حيث هناك خشية من تفشي الفيروس بينهم، نتيجة لإمعانها بتطبيق السياسات الإسرائيلية غير الإنسانية بحقهم، خاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال.//انتهى//15:26ت م0065