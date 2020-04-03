عمّان 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، اتصالا هاتفيا بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل .وجرى خلال الاتصال، استعراض انعكاسات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الأردني، وسبل دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأردن في مواجهة هذه الأزمة وانعكاساتها.// انتهى //15:33ت م0066