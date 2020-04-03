سياسي / وزير الخارجية الأردني يجري اتصالا هاتفيا بمسؤولٍ أوروبي
الجمعة 1441/8/10 هـ الموافق 2020/04/03 م واس
عمّان 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس
أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، اتصالا هاتفيا بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل .
وجرى خلال الاتصال، استعراض انعكاسات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الأردني، وسبل دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأردن في مواجهة هذه الأزمة وانعكاساتها.
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15:33ت م
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